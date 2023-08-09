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09 Ağustos 2023 Çarşamba 15:36:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 15:36:00

TEKNOFEST Deneyap Kart Robolig Yarışmasına Başvuru İçin Son 2 Gün!

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Her yıl yüz binlerce gencin başvurduğu dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına bir yenisi daha eklendi.

TEKNOFEST Ankara'da ilk kez düzenlenecek olan Deneyap Kart Robolig Yarışması festival kapsamında robolig formatında düzenlenen ilk yarışma olacak. Yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart'ın proje portföyünü genişletmek, proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen yarışmaya başvuru için son 2 gün! Başvuru tarihini kaçırma!

Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye...

Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye hedefiyle yolunda emin adımlarla ilerleyen TEKNOFEST yeni yarışması Deneyap Kart Robolig Yarışması ile Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmaya devam edecek.

İlkokul-ortaokul, lise, üniversite ve üzeri yüksek lisans, doktora, açık öğretim seviyelerindeki öğrencilerin katılabileceği yarışma iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada yarışmacılar online sınava girecek. Birinci aşamada başarılı olan takımlar 30 Ağustos-03 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek TEKNOFEST Ankara'ya davet edilecek ve ikinci aşamada ilkokul-ortaokul seviyesindeki takımlar proje hazırlayacak, lise ve üniversite seviyesi ise belirlenen saha görevlerini yerine getirmeye çalışacak.

Başvuruların 10 Ağustos 2023 günü sona ereceği yarışmada toplam 270 bin TL ödül verilecek.

Etiketler : TEKNOFEST Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye… robolig formatı 10 Ağustos 2023
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