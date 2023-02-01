TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek

TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek

Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin sergilendiği, altı yıldır aralıksız düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl üç büyük şehirde milyonları bir araya getirecek.

Düzenlenecek TEKNOFEST'te Türkiye'nin milli teknolojileri için kritik önem taşıyan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de katıldığı 118 farklı kurum bir araya gelecek.

TEKNOFEST COŞKUSU CUMHURİYETİN 100. YILINDA ÜÇE KATLANIYOR

"Ayakları yere basmayan tek festival" mottosuyla hareket eden TEKNOFEST, festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyor. TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek ve festival coşkusunu üçe katlayacak.

TEKNOFEST 2023 16-19 Mart tarihlerinde İzmir'de, 27 Nisan-01 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da ve 30 Ağustos-03 Eylül tarihlerinde ise Ankara'da gerçekleşecek.

TOPLAMDA 13 MİLYAR LİRADAN FAZLA ÖDÜL

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenlenecek.

TEKNOFEST yarışmalarında 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

Her yıl büyümeye, gücüne güç katmaya devam eden; dünyaca ünlü isimlerin konuk olduğu teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, ödül törenleri, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dopdolu, coşku ve heyecanın bir an olsun eksilmediği, Türkiye'nin festivali TEKNOFEST 2023 için tüm hazırlıklar tamamlandı.