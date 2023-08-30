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30 Ağustos 2023 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 16:00:00

TEKNOFEST Ankara'da yeni ziyaretçi rekoru bekleniyor

Kaynak: AA

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST Ankara'ya yönelik çevrim içi ziyaretçi kayıtlarının İstanbul'daki organizasyonun 5-6 katı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayan etkinliğe katılım ve girişim yarışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı vesilesiyle bu yıl TEKNOFEST'i İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapmaya karar verdiklerini belirten Hıdır, İstanbul TEKNOFEST'i nisan sonunda Atatürk Havalimanı'nda çok yoğun bir ziyaretçi katılımıyla gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Hıdır, söz konusu organizasyonda 1 milyon 720 bin ziyaretçi sayısının 2,5 milyona çıktığını ve TEKNOFEST'in rekorunu tazelediğini söyledi.

Ankara'da da yoğun bir katılım beklediklerini dile getiren Hıdır, "Çevrim içi ziyaretçi kayıtlarımız İstanbul'un 5-6 katı diyebilirim. Bugün de sabah 09.00 itibarıyla TEKNOFEST alanımızı ziyaretçilerimize açtık ve oldukça keyifli bir ortam oluştuğunu söyleyebilirim. İnşallah bu artarak devam edecek." dedi.

Teknoloji yarışmalarının TEKNOFEST'in en önemli ayağı olduğuna dikkati çeken Hıdır, özellikle bu yarışmalarla yetişen gençlerin ileride kendi girişimlerini, şirketlerini kurabileceğini ifade etti.

"ANKARA VE İZMİR'E ÖZEL İLK DEFA TEKNOFEST GİRİŞİM YARIŞMASI DÜZENLEDİK"

Hıdır, bu gençlerin yaptıklarını, prototiplerini, yazılımları ve diğer çalışmaları insanlığa fayda sağlayacak şekilde ticari bir ürüne dönüştürmelerini çok önemsediklerini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'e özel ilk defa TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenledik. Bu yarışmada da özellikle şirketi olan ekiplerimiz 'hızlandırma' kategorisinde, henüz şirketini kurmamış ama fikri olan, çalışmaları bulunan takımlarımız da 'ön kuluçka'ya başvuru yaptılar. 10 farklı temada düzenliyoruz. Bunların içinde uzay/havacılık, tarım, sağlık ve eğitim teknolojileri gibi çok farklı disiplinler bulunuyor. Takımlarımız bu başlıklarda geliştirdikleri fikirlerini, girişimlerini akademisyen ve uzmanlara sunacaklar ve değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Nihayetinde de 10 milyona yakın bir ödül ekiplerimizi bekliyor."

Her temanın içinde ayrı başlıklar olduğu bilgisini veren Hıdır, "Tarım dediğimizde bunun içinde biyoteknoloji, tohum ıslahı, İHA destekli robotik çalışma gibi alanlar bulunuyor. Biz perspektifi çok geniş tutuyoruz, gençlerimizi çok spesifik bir alana yönlendirmek istemiyoruz. Sorun ve çözümleri gençlerin belirlemelerini ve ona göre çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Buradaki en kıymetli nokta, yapmış oldukları çalışmaların topluma, insanlığa fayda sağlaması." dedi.

Etiketler : teknofest ziyaretçi ankara türkiye teknoloji takımı vakfı
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