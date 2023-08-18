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18 Ağustos 2023 Cuma 15:20:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 15:20:00

TEKNOFEST Ankara için ziyaretçi kayıtları başladı

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul'dan sonra milyonları Ankara'da buluşturacak. Festivale katılmak isteyenlerin online kayıt yaptırması gerekiyor.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul'dan sonra milyonları Ankara'da buluşturuyor. Etimesgut Havalimanında 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek muhteşem festival için hazırlıklar da tam gaz devam ediyor. Teknoloji severlerin 5 gün boyunca unutamayacakları bir festivale katılmak ve hızlıca festival alanına giriş yapabilmesi için online kayıt yaptırması gerekiyor. www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak kayıt işlemlerinde kişisel bilgileri eksiksiz olarak doldurmak yeterli. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler içinse kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

Etiketler : teknofest ankara havacılık uzay ve teknoloji festivali
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