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16 Şubat 2024 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 14:30:00

TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışmasına başvurular 20 Şubat'ta sona erecek

Kaynak: AA

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında ve İGA İstanbul Havalimanı yürütücülüğünde düzenlenen Akıllı Ulaşım Yarışmasına başvurular 20 Şubat'ta sona erecek.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, hayatı kolaylaştırmanın ötesinde tüm ulaşım biçimlerini daha güvenli hale getiren akıllı ulaşım uygulamaları, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında hayata geçiyor.

Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlayan yarışma kapsamında insan hayatını etkileyen ulaşım alanında yapılacak yenilik ve teknolojik gelişmeyle uygulanabilir projeler hedefleniyor.

Yarışmada öğrenciler sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre ederek toplum yaşamına değer katacak projeler ortaya çıkarıyor. Bu kapsamda; doğal afetler, depremler ve acil durumlar da dahil olmak üzere sınırlı ulaşım kapasitesi karşısında hareketliliğin artırılarak daha hızlı, rahat ve güvenli ulaşım ihtiyacını karşılamak amaçlanıyor.

Modern teknoloji ve yönetim stratejilerinin ulaşım sistemlerine entegre bir biçimde uygulanmasına olanak sağlayan yarışmada teknolojik ve ekonomik açıdan sorunları çözerek hayatı kolaylaştırmaya yönelik fırsatlar sağlanıyor.

Akıllı Ulaşım Yarışması kapsamında gençlerden; "seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin ve mobilitenin artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve çevre dostu projelerin geliştirilerek sunulması" da bekleniyor.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin katılımına açık olan yarışma; "ilköğretim ve ortaokul", "lise" ile "yükseköğretim ve mezunlar" olmak üzere 3 farklı kategoride düzenleniyor.

Bu yıl yarışmada dereceye giren takımlara toplamda 390 bin lira değerinde ödül verilecek. İlkokul-ortaokul ve lise seviyelerinin birincileri 50 bin lira, ikincileri 40 bin lira, üçüncüleri ise 30 bin lirayla ödüllendirilecek.

Üniversite ve üzeri seviyesinde ise birinciye 60 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncüye de 40 bin lira ödül dağıtılacak.

Etiketler : teknofest havacılık uzay ve teknoloji festivali akıllı ulaşım yarışması
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