TEKNOFEST 6 yıldır bilim ve teknoloji alanında dünyada adından söz ettiriyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve etkinlikler başta olmak üzere çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen festival kapsamında, çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlenirken, bu yarışmalara Türkiye'nin tamamı ve dünya ülkelerinden çok sayıda başvuru yapılıyor.

Bu kapsamda ilki 2018'de İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST'teki 14 kategoride yapılan teknoloji yarışmalarına 4 bin 333 takım ve 20 bin genç başvurdu. Bu festivalde 550 bin ziyaretçi yer aldı.

TEKNOFEST'in bu tarihten sonra İstanbul'daki adresi Atatürk Havalimanı oldu, 2019'daki festivale katılan ziyaretçi sayısı ilkine göre 3 kattan fazla artarak 1 milyon 720 bine ulaştı. Toplamda 19 kategoride gerçekleştirilen yarışmalara, Türkiye'nin yanı sıra 122 ülkeden 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvuru yaptı.

ANADOLU'YA DA AÇILDI



Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu yılda da önlemler dahilinde devam eden festival, 2020'de Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Burada 21 kategoride düzenlenen yarışmalara, salgına rağmen, 84 ülkeden 20 bin 197 takım ve 100 bin genç başvurdu. Salgın tedbirleri kapsamında festivale ziyaretçi kabul edilmedi.

TEKNOFEST, 2021 yılında yine İstanbul'da ziyaretçilerine kapıları açtı. Burada yarışma kategorisi sayısı 35'e yükseldi. Yarışmalara 111 ülkeden 44 bin 912 takım ile 200 bin yarışmacı başvuruda bulundu. Festivale 1 milyon ziyaretçi katıldı.

İLK DEFA ÜLKE SINIRLARINI AŞTI



Geçen yıl Samsun Çarşamba Havalimanı merkezli olarak Karadeniz Bölgesi'nde açılan festivale 1 milyon 250 bin ziyaretçi katılım gösterdi. "TEKNOFEST Karadeniz" kapsamında geleceğin odak alanları üzerine 40 teknoloji yarışması düzenlenirken, yarışmalara 107 ülkeden 154 binden fazla takım ve 600 binden fazla yarışmacı başvuru yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 81 ilinde TEKNOFEST atölyeleri kurarak bilim meraklısı gençlere ulaşacaklarını ve gelecek yıllarda etkinliğin öncelikle Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere dünyaya açılacağını ifade etmişti. Festival 2022'de ilk kez ülke sınırını aşarak Azerbaycan Bakü Crystal Hall'de gerçekleştirildi. Etkinlik, 300 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. 10 farklı teknoloji yarışması düzenlenen festivale 1010 takım ve 5 bin 636 yarışmacı başvurdu.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA İLK KEZ BAŞKENT'TE



Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında düzenlenen TEKNOFEST 2023'ün ilk adresi ise 27 Nisan-1 Mayıs'ta yine İstanbul oldu. 2,5 milyonu aşan ziyaretçisiyle "dünyanın en büyük organizasyonu" olan festival, 5 gün boyunca teknoloji yarışmaları, girişim programı, nefes kesen hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bu yıl, teknoloji yarışmalarına 333 binden fazla takım ve 1 milyondan fazla yarışmacının başvurduğu festival, İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir'de de ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

"SenGELECEKSİNdiye Etimesgut Havalimanı'ndayız" sloganıyla öne çıkan festival, 30 Ağustos-3 Eylül'de ilk kez başkent Ankara'da meraklılarıyla buluşacak.

Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlikte, teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgar tüneli, simülasyon deneyim alanları, "Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, planetaryum ve sahne gösterileriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Ankara'daki TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda, "Eğitim Teknolojileri", "Haberleşme ve İletişim Teknolojileri", "Tarım Teknolojileri", "Afet Yönetim Teknolojileri", "Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri" ve "Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri" başlıkları öne çıkıyor.

TEKNOFEST, 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde de İzmir Çiğli Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.