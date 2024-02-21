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TEKNOFEST 2024 Teknoloji Yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı
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21 Şubat 2024 Çarşamba 12:16:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 12:16:00

TEKNOFEST 2024 Teknoloji Yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı

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TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuru süresi 29 Şubat 2024 tarihine uzatıldı. Bu yıl 85 Milyon TL ödül ve malzeme desteği veren TEKNOFEST'in prestijli yarışmalarında, yüksek performanslı projelerle “Gelecek Sensin”

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına gösterilen yoğun ilgi ve talep nedeniyle başvuru süresi uzatıldı. "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenleniyor.

TEKNOFEST'E MİLYONLAR BAŞVURUYOR! BU HEYECANA SEN DE ORTAK OL.

Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için hız kesmeden devam eden TEKNOFEST'e 2018 yılından bu yana 2 Milyonun üzerinde başvuru yapıldı. TEKNOFEST 2024 için yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunuyor. Son başvuru tarihinin 29 Şubat tarihine kadar uzatılan yarışmalara katıl TEKNOFEST 2024'te sen de yerini al!

https://teknofest.org/tr/

Etiketler : teknofest kaçak içki operasyonu teknoloji yarışma
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