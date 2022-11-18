VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Fransa'da vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir
Kırklareli'nde 243 düzensiz göçmen yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir' uyarısı
Manchester United, Cristiano Ronaldo için 'gerekli adımları' attı
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
TEKNOFEST 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek
"Bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 816 kilometreye çıkardık"
Mısır: COP27 Konferansı anlaşmanın sağlanması için uzatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ICAPP Eş Başkanı Chung Eui-yong'u kabul etti
İran devriminin lideri Humeyni'nin baba evinin ateşe verildiği iddia edildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının iki zanlısının buluşma anı kameraya yansıdı
ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonla mücadelede ekonomik büyüme kısıtlanabilir
Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
Gazprom, Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladığını bildirdi
Bozcaada ve Gökçeada'da fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının şüphelisi Hassan güvenlik kamerasınca görüntülendi
Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor
"250 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağız"
AB, yeni uydu sistemi kuracak
"Bunların ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz"
Türk Telekom'un ‘Dijitalde Hayat Kolay' projesi girişimci kadınların yanında
Formula 1'de sezonun son yarışı Tivibu'da
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
18 Kasım 2022 Cuma 17:19:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 17:19:00

TEKNOFEST 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek

Kaynak: AA

ABONE OL

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'de de düzenlenecek.

TEKNOFEST açıklamasında göre, etkinlik, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen, bu vizyonun bir parçası olmak isteyen tüm teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'te teknoloji yarışmalarında başarılı çalışmalara imza atan gençlere 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'yi aşkın malzeme desteği verecek.

TEKNOFEST'te gelecek yıl 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. Başvurular, 20 Kasım'a kadar www.teknofest.org sitesi üzerinden yapılabilecek.

GENÇLERE FARKLI İMKANLAR SUNULUYOR

Uzay ve havacılıktan sağlık ve yazılıma, ulaşım sistemlerinden tasarım ve eğitime, çevreden tarım teknolojilerine kadar birbirinden çeşitli ve tamamı geleceğin odak alanlarında kurgulanmış gençlerin ilgiyle takip ettiği teknoloji yarışmalarına yoğun ilgi beklenirken, 2023'te "Psikolojide Teknolojik Uygulamalar" alanındaki yarışma ilk defa düzenleniyor.

Bu yıl yine ilkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunulabilecek.

İlkokul seviyesi için 8, ortaokul 9, lise 29, lisans ve üzeri için 37, mezun-girişim ve özel sektör katılımcıları için 24 yarışma kategorisi yer alıyor.

TEKNOFEST'te teknoloji yarışmaları kapsamında katılımcılara para ödülünün yanı sıra; firmaları tanıma fırsatı, teknik gezilerde mesleki bilgi edinme şansı, uzmanlarla görüşme, network kazanımı, motivasyon ve kişisel gelişimlerine yönelik destekler sağlanıyor.

Yarışmaya hazırlık için malzeme, TEKNOFEST'e ulaşım ve konaklama desteği, yarışmacılara eğitim kampı programı, Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj ve uluslararası yarışmalara yönlendirme gibi kariyer odaklı imkanların sağlandığı ve gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlandığı TEKNOFEST, bir yarışmadan çok daha fazlasını sunuyor.

Etiketler : teknofest istanbul ankara izmir
Türkiye sevgisi

Türkiye sevgisi
Mutsuzken karşıma çıktı

Mutsuzken karşıma çıktı
40 günlük evlilikte kriz!

40 günlük evlilikte kriz!
Kardeşini ikizi sandılar

Kardeşini ikizi sandılar
‘Ölürsem mezarıma gelmesinler'

‘Ölürsem mezarıma gelmesinler'
‘Nesrin Akarsu'ya hayran kaldım!'

‘Nesrin Akarsu'ya hayran kaldım!'
‘Trafik dedektifleri' eğitim parkında!

‘Trafik dedektifleri' eğitim parkında!
Sahte düğün güldürecek

Sahte düğün güldürecek
Cem-Seda aşkı belgelendi

Cem-Seda aşkı belgelendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX