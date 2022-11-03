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03 Kasım 2022 Perşembe 18:20:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 18:20:00

TEKNOFEST 2023 başvurularında son gün 20 Kasım

Kaynak: AA

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin İstanbul'da düzenlenecek teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarının gerçekleştirileceği TEKNOFEST 2023'te bu yıl 41 farklı yarışma düzenlenecek.

Uzay ve havacılıktan, sağlık ve yazılıma, ulaşım sistemlerinden tasarım ve eğitime, çevre ve tarım teknolojilerine kadar birbirinden çeşitli ve tamamı geleceğin odak alanlarında kurgulanmış yarışmalar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve başvuru yapmak isteyenler mth.tc/yarismalar adresini ziyaret edebilecek.

Yarışmaya son başvurular 20 Kasım'da yapılacak.

Etiketler : teknofest havacılık sağlık yazılım
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