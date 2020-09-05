  • BIST
    1086.32
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    8,8127
  • Altın
    462,3220
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz Saray'dan, federal kurumlara ırklarla ilgili bölücü eğitimlerin iptal edilmesi talimatı
Dicle Nehri'nde kaybolan Suriyeli çocuğun cesedine ulaşıldı
Sofuoğlu İspanya'da ikinci oldu
Baba ve oğlu 7 ayda ikinci kez tarihi eser kaçakçılığından yakalandı
Bakan Koca, Türkiye'de bilimsel araştırmalar ile ilgili iddiaları yalanladı! 'Müdahale yok'
Başkan Erdoğan'dan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi paylaşımı
İran'da Kovid-19'a rağmen okulların açılması eleştirilere neden oldu
Teknofest 2020 yarışmaları nefes kesti
İtalya Grand Prix'sinde ilk sıra Hamilton'ın
Kabe imamından "İsrail'le normalleşmeye hazırlık" hutbesi
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan 'idam cezası' açıklaması:
TSK'dan Yunanistan sınırına tank sevkiyatı
Bakan Varank duyurdu! Türkiye'de bir ilk, imzalar atılıyor
İzmir Karaburun'da dalgıç kıyafetli bir kişinin cesedi bulundu
Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Sürekli söylememize rağmen tavsiyelere uyulmuyor
Fenerbahçe'den Mert Hakan açıklaması
Amerika'da polis aracına giren keçi kesilen cezaları yedi
Terör örgütüne Pençe'yi indirdik! 320 terörist etkisiz hale getirildi
AFAD'dan selin vurduğu Giresun için kritik uyarı
Başkan Erdoğan Göztepe Şehir Hastanesi açılışını gerçekleştirdi
İran'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 110 kişi öldü
Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan minik kız oyuncak köpeğiyle bile oynayamıyor
Göztepe'den Ben Arfa ve Fabri hamlesi!
05 Eylül 2020 Cumartesi 18:14:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 18:32:00

Teknofest 2020 yarışmaları nefes kesti! Yarış startını Bakan Varank ve Bayraktar gerçekleştirdi

ABONE OL

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için geri sayım devam ederken, en yükseği hedefleyen gençler için ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışması Tuz Gölü'nde nefes kesti.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 2019’da ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için geri sayım devam ederken, sürdürülebilir enerji ile bizi çevre dostu bir dünyaya götürecek araçlar için gençlerin kıyasıya mücadelesi TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması kapsamında Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde devam ediyor. Gençlerin alternatif enerjili elektrikli araçlarını yarıştırdıkları final yarışı Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde heyecanlı anlar yaşattı.

Genç yeteneklerin geleceğin çevre dostu araçlarını sergilediği heyecanlı anlara sahne olan yarış nefes kesti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Sn. Seddar Yavuz, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı & Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Selçuk Bayraktar ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Sn. Hasan Mandal yarış için hazırlanan tüm takımları ziyaret ederek gençlerin çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Geleceğin araçlarını tasarlayan takımları yarış pistinden uğurladılar. Körfez Yarış Pisti’nde bugün yarışan yirmi takım için yarış startını Sn. Mustafa Varank ve Sn. Selçuk Bayraktar yaparak gençlerin heyecanına ortak oldular.

Teknofest 2020 kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına Türkiye’de 81 ilden 20.197 takım başvuru yaptı. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına katılan 100 bin genç geliştirdikleri projeler ile geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. 1-6 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde yapılan alternatif enerjili elektrikli araçlarını yarıştırdıkları yarışma Elektromobil (Batarya Elektrikli) ve Hidromobil (Hidrojen Enerjili) olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması kapsamında bugün yirmi takım yarıştı.

FORMULA 1 PİSTİNDE ÖZEL YARIŞ..

Bugün gerçekleştirilen yarışı başlatmadan önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank gençlere bir sürpriz yaparak 6 Eylül Pazar günü onlara Formula 1 pistinde özel gösteri yapacakları müjdesini verdi. Öğrencilerin aylardır emek verdiği ve geleceğin araçlarını tasarladıkları nefes kesen yarışların sonunda özel bir gösterim olarak 6 Eylül Pazar Günü (Yarın) İstanbul Park Tuzla Formula 1 Pistinde saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

#MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bugün Yarışan Takımlar;

Çukurova Üniversitesi Çukurova Elektromobil Takımı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Subu Tetra

Kastamonu Üniversitesi Atabeygazi

Yozgat Bozok Üniversitesi Beem

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Otobil

Harran Üniversitesi Harran Tech Team

Bursa Teknik Üniversitesi Hacıwatt Elektromobil

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Fen Racing Team

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Duscart

Karadeniz Teknik Üniversitesi K-Tech Team H

Yıldız Teknik Üniversitesi Alternative Energy Systems Society (Aesk) E

Ankara Üniversitesi Hidroket

Bursa Teknik Üniversitesi Elektronomi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Hidromotive

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Milat 1453 Elektromobil Ar&Ge Topluluğu

Pamukkale Üniversitesi Atay

Yıldız Teknik Üniversitesi Alternative Energy Systems Society(Aesk) H

Altınbaş Üniversitesi Eva Team

Karadeniz Teknik Üniversitesi K-Tech Team E

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akümobil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER