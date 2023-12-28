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TCG Preveze'den AKYA atışı... Hedef tam isabetle vuruldu
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28 Aralık 2023 Perşembe 09:33:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 09:33:00

TCG Preveze'den AKYA atışı... Hedef tam isabetle vuruldu

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Milli Ağır Torpido AKYA'nın harp başlıklı ilk atışı, başarıyla gerçekleşti. AKYA Torpidosu tarafından vurulan hedef gemi, çok kısa bir süre içerisinde battı.

Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabetle vurarak çok kısa sürede imha etti.

Türkiye, savunma sanayiinde çok önemli bir eşiği daha aşmayı başardı. 'TCG Preveze' denizaltısından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabetle vurarak çok kısa sürede imha etti.

TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz'de harp atışı gerçekleştirildi. Tümüyle milli imkanlarla geliştirilen 50 kilometre ve daha uzun menzili bulunan AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabetle vurarak kısa sürede imha etti.

Yüksek hız, uzun menzil, aktif/pasif sonar başlığı, dahili ve fiberoptik kablo üzerinden harici güdüm özelliğine sahip AKYA ağır torpidosunun yaptığı atışla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabetle vurarak çok kısa sürede imha etti. Böylece savunma sanayiimizde yeni bir eşik aşılarak Deniz Kuvvetlerimiz büyük bir güç kazandı. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye" denildi.

Etiketler : tcg preveze akya torpido
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