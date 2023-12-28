TCG Preveze'den AKYA atışı... Hedef tam isabetle vuruldu

Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabetle vurarak çok kısa sürede imha etti.

Türkiye, savunma sanayiinde çok önemli bir eşiği daha aşmayı başardı. 'TCG Preveze' denizaltısından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabetle vurarak çok kısa sürede imha etti.

TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz'de harp atışı gerçekleştirildi. Tümüyle milli imkanlarla geliştirilen 50 kilometre ve daha uzun menzili bulunan AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabetle vurarak kısa sürede imha etti.