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08 Şubat 2024 Perşembe 15:08:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 15:08:00

TCG BURGAZADA, Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG BURGAZADA'nın NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1 komutasını devraldığını ve Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TCG BURGAZADA, 5 Şubat 2024 tarihinde Mersin limanında 'NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1' komutasını devraldı, bu kapsamda yer alan Deniz Güvenliği Harekatı'na yönelik Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı. Deniz Muhafızı Harekatı'nın birinci gününde SAT komandoları tarafından gemiye çıkma eğitimleri yapıldı."

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, SAT komandolarınca gemiye çıkma eğitimlerine ilişkin fotoğraf paylaştı.

Etiketler : milli savunama bakanlığı tcg burgazada doğu akdeniz
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