Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu, yarın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında üretilen TCG Anadolu gemisi, asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikal ettirebilecek. TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları (İHA) da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor.

TCG Anadolu, özellikle üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA), Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu'ya entegrasyonunun ise bu yıl tamamlanmasının hedeflendiğini söylemişti. Hürjet'in de gemide kullanılmasının planlandığını dile getiren Demir, Anka-3'ün gemiye konuşlandırılması için ise konuşmanın erken olduğunu belirtmişti.