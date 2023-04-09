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09 Nisan 2023 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 08:45:00

TCG Anadolu'da büyük gün yarın! Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gururu TCG Anadolu, yarın düzenlenecek törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek. 231 metre uzunluğundaki gemide uçak, helikopter ve İHA'lar konuşlanabilecek.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu, yarın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında üretilen TCG Anadolu gemisi, asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikal ettirebilecek. TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları (İHA) da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor.

TCG Anadolu, özellikle üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA), Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu'ya entegrasyonunun ise bu yıl tamamlanmasının hedeflendiğini söylemişti. Hürjet'in de gemide kullanılmasının planlandığını dile getiren Demir, Anka-3'ün gemiye konuşlandırılması için ise konuşmanın erken olduğunu belirtmişti.

Etiketler : tcg anadolu deniz kuvvetleri komutanlığı teknoloji

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