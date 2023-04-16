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16 Nisan 2023 Pazar 15:40:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 15:40:00

TCG Anadolu gemisi, Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu gemisinin, 2 F-16 uçağının iştirakiyle Marmara Denizi'nde eğitimler icra ettiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gurur! TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemimiz, 2 F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti." ifadesi kullanıldı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Gurur! ����<br><br>TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizinde eğitimler icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/jssUJXkHYC</p>&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : tcg anadolu gemisi marmara denizi eğitim f16 milli savunma bakanlığı
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