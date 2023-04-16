TCG Anadolu gemisi, Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gurur! TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemimiz, 2 F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti." ifadesi kullanıldı.

Gurur! ����



TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizinde eğitimler icra etti. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/jssUJXkHYC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2023