  • BIST
    1476.72
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    9,0797
  • Altın
    452,9810
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 'TCG Anadolu' ASELSAN ile görecek
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine 2020'de açılan 17 dev hastaneyle büyük katkı
'2021'de 200 nüfus müdürlüğü daha yeni konsepte dönüştürülecek'
3 Ocak 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
'Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz'
Gabar'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin gri listede yer aldığı belirlendi
Bugün burçları neler bekliyor? 3 Ocak 2021 Pazartesi günlük burç yorumları
Elazığ'da deprem oldu
Bakan Soylu açıkladı: Çatır çutur devam
Milyonların gözü bu haberde! Maaş zamları belli oluyor
İsrail ordusu alarma geçti: Farklı ülkelerden saldırı hazırlığındalar
19 yılın en yüksek kazancı sağlandı
Azerbaycanlı subayın şehit olmadan önceki son sözü
Adana'da sıcak gelişme! Suçüstü yakalandılar
ABD'li isim saçmaladı! Sevr Antlaşması'nı istedi
Başkentte DEAŞ operasyonu: 'İbrahim' kod adlı terörist yakalandı
Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor
İngiliz The Guardian: Erdoğan 2021'in hikayesini yazacak
"Yeni virüslerle karşı karşıyayız"
Şarkıyla başlayan Türkçe aşkı
Meyve kasalarından sıcak yuva
Gram altın değerinde: Süpürge
Kediler için kamu spotu
03 Ocak 2021 Pazar 20:41:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 20:41:00

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 'TCG Anadolu' ASELSAN ile görecek

Kaynak: AA

ABONE OL

ASELSAN'ın Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu için geliştirdiği PİRİ Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi'nin (KATS) fabrika kabul testleri tamamlandı.

ASELSAN'ın Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu için geliştirdiği PİRİ Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi'nin (KATS) fabrika kabul testleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ARMERKOM, Sedef Tersanesi ve ASELSAN personelinin katılımıyla şirketin Akyurt Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

PİRİ-KATS, hizmete girdiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük platformu olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun liman ve seyir durumunda tehdit tespiti ve takibi için en önemli sistemlerinden birini oluşturacak.

PİRİ-KATS, deniz platformları için pasif olarak hava ve deniz araçlarını ve füzeleri tespit ve takip etmek amacıyla yüksek performanslı bir kızılötesi arama takip sistemi olarak geliştirildi. Sistem, sürekli bakan sensörleri sayesinde tehditlere karşı aralıksız koruma sağlıyor. PİRİ-KATS, eşzamanlı Çift-Band IR Görüntüleme özelliği sayesinde her hava ve tüm ışık koşullarında, büyük yükseliş görüş alanıyla da tüm tehditlere karşı tam koruma ve uyarı sistemi görevi görüyor.

DÜNYADA İLK

Orta dalga (MW) ve uzun dalga (LW) olmak üzere dünyada çift bantta çalışan ilk kızılötesi arama ve takip sistemi olan PİRİ-KATS, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları göz önüne alınarak, deniz platformlarına 360 derece farkındalık sağlanması amacıyla geliştirildi ve savaş yönetim sistemine tam uyumlu bir tespit ve takip sistemi olarak görev yapacak.

PİRİ-KATS, 120 derecelik görüntünün dış pencereler yardımıyla toplanıp, optik yollar yardımıyla detektöre ulaştırıldığı Sensör Birimi, bu birimin en zorlu deniz koşullarında bile tespit ve takip yapabilmesi için kullanılan Stabilizasyon Birimi ve sayısal hale çevrilen görüntünün işlendiği tespit ve takip işlevlerinin yerine getirildiği Elektronik Birim olmak üzere 3 ana birimden oluşuyor.

Gemiye yerleştirilen 3 sensörle 360 derece kapsama sağlayan sistem, panoramik olarak yarattığı görüntüyle farklı deniz koşullarında kullanıcıya pasif şekilde tespit ve takip imkanı veriyor.

YENİ PLATFORMLAR SIRADA

5 binden fazla alt malzemeden oluşan sistem, özgün ve yerli optik tasarımı, aynı anda 150 hedefi takip edebilme gibi yetenekleriyle ASELSAN'ın sahip olduğu teknolojiler ve sunduğu ürünler açısından özel bir önem taşıyor.

Sistem, entegrasyon, devreye alma, liman ve deniz kabul testlerinin tamamlanmasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimi planlanan TCG Anadolu ile envantere kazandırılacak. PİRİ-KATS'ın Barbaros Sınıfı Firkateynlerin Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi ve İ-Sınıfı Firkateyn (MİLGEM-5) Projesi kapsamında da teslimi planlanıyor.

Etiketler : ASELSAN PİRİKATS TCG Anadolu savaş gemisi
Serenay Sarıkaya suskunluğunu bozmadı

Serenay Sarıkaya suskunluğunu bozmadı
Zeynep Alkan'ın ameliyat sonrası alışveriş keyfi

Zeynep Alkan'ın ameliyat sonrası alışveriş keyfi
Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses ile araları iyi

Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses ile araları iyi
Buse İskenderoğlu ozon tedavisiyle güçlenecek

Buse İskenderoğlu ozon tedavisiyle güçlenecek
Aslışah Alkoçlar nazardan korktu yeğeni Alara'yı sildi

Aslışah Alkoçlar nazardan korktu yeğeni Alara'yı sildi
Rap müziğin genç ismi Sefo'dan yalnızlar için şarkı

Rap müziğin genç ismi Sefo'dan yalnızlar için şarkı
Yağmur Tanrısevsin: Saygısızlığa tahammülüm yok

Yağmur Tanrısevsin: Saygısızlığa tahammülüm yok
Serhat Karadağ acılarını 'Lal' ile dindirdi

Serhat Karadağ acılarını 'Lal' ile dindirdi
Nihat Kahveci ve ailesinin yılbaşı alışverişi

Nihat Kahveci ve ailesinin yılbaşı alışverişi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER