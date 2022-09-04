Tarih verildi: Bu telefonlarda WhatsApp desteği bitiyor

Eskiyen modeller için desteğini durduran WhatsApp, listeye yeni modelleri de ekleyerek tarih verdi. İşte 24 Ekim'de desteği sona erecek telefonlar: iPhone5 ve iPhone 5C. Bahsi geçen telefona sahip kişiler 24 Ekim'den itibaren WhatsApp uygulamasını artık kullanamayacak. Yani ne mesaj alabilecek ne de bir mesaj gönderebilecek. Aynı şekilde WhatsApp'ta profil düzenleme, durum paylaşma imkanları da olmayacak. Bununla birlikte, iPhone 5s ve daha üst modellerde ise iOS 12 sürümü sayesinde WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilecek.

iPhone 5, 2012'de iPhone 5c ise 2013 yılında tanıtıldı ve piyasaya çıktı. Bu arada, iPhone kullanıcılarının şu anda yüzde 89'u iOS 15 işletim sistemi sürümünü kullanıyor. Yalnızca yüzde 4'lük kesim iOS 13 veya daha eski sürümleri kullanmakta.