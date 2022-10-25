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25 Ekim 2022 Salı 15:06:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 15:06:00

Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi Başladı

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi bugün başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Take Off İstanbul 62 ülkeden 75 girişimciyi; 35 mentor, 29 yatırımcı ve 23 kurumla bir araya getiriyor.

Türkiye'den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren Take Off İstanbul, Take Off Bakü'den sonra 2022 yılında gerçekleşen ikinci zirve oluyor.

Zirve şimdiye kadar birçok ülkeden 500'den fazla davetli girişime, 100'ü aşkın konuşmacıya, ekosistemin en iyi yatırımcılarına ve saygın 85 kurumdan çok sayıda profesyonele ev sahipliği yaparak 4 yıl içerisinde bölgeye ve girişimcilere değer katan önemli bir girişimcilik etkinliği haline geldi. Beşinci yılında büyüyerek devam eden zirve İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 25-27 Ekim süresince devam edecek.

Üç Gün Boyunca Dopdolu Bir Program...

Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi ilk gününde büyük bir ilgiyle başladı. T3 Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gürbüz'ün açılış konuşması ile başlayan etkinlik Aselsan CEO'su Prof. Dr. Haluk Görgün'ün "Türkiye ve dünyada ileri teknoloji girişimciliği "sunumu ile devam etti. Gün boyunca dikkat çeken sunumlar ve paneller ile devam edecek olan etkinlikte Lale Can Gözübüyük "Plug And Play" Startup ekosistemine katkılar, BORN2GLOBAL'den JongKap Kim "Startuplar için küresel işbirliği ve genişleme stratejileri", BOOTUP VENTURES'dan Michael Meisterling "ABD pazarına girmek için SV kullanma" sunumları ile yer alacaklar.

Üç gün boyunca dopdolu bir içerik ile devam edecek olan Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi 27 Ekim, Perşembe akşamı sona erecek.

Uluslararası Arenada Girişimleri Tanıtma Fırsatı

Türkiye'nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take Off Girişim Zirvesi, yerli ve yabancı girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiriyor. Yurt dışından ve yurt içinden başvuruların alındığı girişim zirvesinde girişimcilere nakit ödül, B2B Görüşmeler ve yatırım görüşmeleri başta olmak üzere birçok özel imkânlar sağlıyor. Katılımcılara teknoloji girişimlerinde fırsatlar sunan etkinlik, aynı zamanda katılımcılara ünlü girişimcileri canlı dinleme imkânı da sağlıyor.

Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya ve Avrupa bölgelerinde bulunan teknoloji girişimlerinde yatırımcılar için merkezi bir konumda olması ile dikkat çeken zirvede, uluslararası güçlü girişimlere, mentorlara ve kurumsal firmalara medeniyetlerin beşiği İstanbul ev sahipliği yapıyor.

Take Off Girişim Zirvesi ile ilgili detaylı bilgi için www.takeoffistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler : TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi İstanbul
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