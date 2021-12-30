T129 ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na T129 ATAK helikopteri teslimatını gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na TUSAŞ üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdiklerini açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunlara yer verdi:
"Güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak için yılın son günlerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün KKK'ya TUSAŞ üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Yarın teslimatlarımıza devam edeceğiz, takipte kalın."
Güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak için yılın son günlerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 30, 2021
Bugün, KKK'ya @TUSAS_TR üretimi T129 #ATAK Helikopteri teslimatı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun.
Yarın teslimatlarımıza devam edeceğiz, takipte kalın. pic.twitter.com/oYl7HiVls1