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30 Aralık 2021 Perşembe 21:44:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 21:44:00

T129 ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na T129 ATAK helikopteri teslimatını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na TUSAŞ üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdiklerini açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunlara yer verdi:

"Güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak için yılın son günlerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün KKK'ya TUSAŞ üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Yarın teslimatlarımıza devam edeceğiz, takipte kalın."

Etiketler : ATAK İsmail Demir Savunma Sanayii TUSAŞ atak helikopteri
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