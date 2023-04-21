VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı
İstanbul'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta tamamlanan köy tipi afet evleri hak sahiplerine teslim edilecek
Dezenformasyon Bülteni'nin 63. sayısı yayımlandı
İklim değişikliği, doğa olaylarından ekonomiye kadar çok yönlü olumsuz etkisini sürdürüyor
"Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış" Başkan Erdoğan: Onları siyasi mevta haline getireceğiz
21 Nisan 2023 Cuma 13:53:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 13:53:00

Su altı robotları Karadeniz gazı için durmadan çalıştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen su altı robotları üstlendikleri görevlerle denizlerdeki sondaj faaliyetlerine önemli katkı sağladı.

Karadeniz'deki sondajlar sonunda doğal gaz karaya ulaştırılırken, bu çalışmalarda ülkede geliştirilen birçok teknolojiden yararlanıldı.

Armelsan Savunma Teknolojileri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına sondaj faaliyetleri sırasında su altı robotlarıyla destek verdi.

Fatih, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerinde görev yapan 3 KAŞİF su altı robotu 7 gün 24 saat esasıyla ekiplere katkı sağladı. KAŞİF robotları bu çalışmalar sırasında 30 bin saate yakın operasyon tecrübesine ulaştı.

KAŞİF, Karadeniz'de 13 gün boyunca hiç su üstüne çıkmadan kesintisiz operasyon yaparak bu alanda Türkiye rekoru kırdı.

KAŞİF robotları, su altında farklı açılardan farklı özellikteki kameralarla anlık olarak kuleye görüntü aktarımı, kuyu başının yerleştirilmesi, kuyu başının temizlenmesi, kuyu başı contasının değiştirilmesi, ph ölçülmesi, akustik konumlandırıcıların yerleştirilip toplanması, kuyunun kapatılması, korozyon kapağının yerleştirilmesi, kuyuya glikol enjekte edilmesi, ihtiyaç duyulan vanaların açılması, ihtiyaç duyulan parçaların kesilmesi, gerekli olması durumunda BOP'un (kuyubaşı vanası) kapatılması gibi görevleri yerine getirdi.

Sahadaki kullanım tecrübesiyle robotların yerlilik oranı da sürekli arttı. KAŞİF-1'de yüzde 52 olan yerlilik oranı, KAŞİF-2'de yüzde 65'e, KAŞİF-3'te yüzde 75'e çıktı.

KAŞİF'in en önemli özelliği hibrid olması. İticiler elektrikli, kollar hidrolik olduğu için bakım maliyetleri ve sürelerinde ciddi avantaj sağlanıyor.

Şirket yetkilileri, hibrid olarak 30 bin saatin üzerinde saha tecrübesine sahip bilinen bir su altı robotu bulunmadığını belirtiyor.

KAŞİF su altı robotları 6 ay gibi bir sürede kullanıcıya teslim edilebiliyor.

Etiketler : savunma sanayii karadeniz gazı su altı robotları
Hakaret edene 30 bin lira ceza

Hakaret edene 30 bin lira ceza
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Anlamlı konser

Anlamlı konser
Yokluktan gelen kuşağız

Yokluktan gelen kuşağız
Setlere dönecek

Setlere dönecek
Sefo sessizliği

Sefo sessizliği
Turne heyecanı

Turne heyecanı
‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz

‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz
Instagram'da 'Mert' temizlik

Instagram'da 'Mert' temizlik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX