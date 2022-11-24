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24 Kasım 2022 Perşembe 14:26:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 14:26:00

Su-57'nin ortağı S-70 İHA uydudan görüntülendi

Kaynak: Aksam.com.tr

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Rusya'nın İHA'sı S-70 Avcı'nın yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı. Su-57'lerle ortak olarak çalışması planlanan S-70'ler Oblast'ta bir test merkezinde görüntülendi.

Su-57'lerle ağ bağlantılı bir şekilde hareket edeceği ifade edilen S-70'lerin yarı otonom şekilde kullanılması planlanıyor.

Uydu görüntüsü Rusya'ya ait insansız hava aracı S-70 Avcı'nın iki prototipinin Oblast'ta bulunan test merkezinde bulunduğunu ortaya çıkardı. Rus saldırı İHA'sı S-70'in Su-57'lerle birlikte çalışabileceği belirtilirken uydu görüntülerinde iki model arasındaki fark gözle görülür şekilde fark ediliyor. Su-57'lerin atak gücüne etki etmesi planlanan S-70 Hunter-B'nin 2023'te seri üretime gireceği iddia edildi.

SU-57'NİN ORTAĞI AVCI İHA SERİ ÜRETİME HAZIR MI?

S-70'in ikinci ve son gizli prototipinin seri üretime hazır olduğu iddia ediliyor.

Rusya, SİHA'nın bir an önce üretime geçmesini istese de, Rusya'nın savunma sanayisine yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle seri üretim zaman alacak.

RUSYA'NIN 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI: SU-57

Mürettebat sayısı: 1

Azami hız: 2.600 km/saat

Havada kalma süresi: 5,8 saat

Azami savaş yükü: 10.000 kg

Azami kalkış ağırlığı: 37.000 kg

İç yakıt rezervi: 11.100 kg

Rus Hava Kuvvetleri'nin vazgeçilmezi Sukhoi tarafından geliştirilen Su-30, Su-57, ve Su-34 tipi uçaklar, aslında eski Su-27'nin bir çeşididir. Ancak Su-57 tamamen kendine özgü, yeni bir tasarımdır. İlk prototipinin Ocak 2010'da uçtuğu Su-57, azami havada kalma süresi, savaş yükü, kalkış ağırlığı gibi özelliklerinin yanı sıra; hayalet radar sistemi, farklı özelliklerdeki sensörler, ileri manevra kabiliyeti ve performansıyla Rus envanterindeki yerini alıyor.

Sovyetler Birliği ekolüyle harmanlanmış Su-57 uçakları ya da diğer adıyla T-57, aktif faz dizili radar ve sensör füzyonu gibi gelişmiş aviyoniklere sahip. Takviyesiz süpersonik uçuş özelliği olan gelişmiş bir çift motorlu hayalet savaş uçağıdır. Su-57'lerin NATO savunma sistemlerine entegre olamayacağı söylense de Rusya bu konuda fazla iddialı görünüyor.

Etiketler : Uydu görüntüsü Su-57 uçakları İHA Hunter-B
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