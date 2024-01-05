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Starlink ‘telefonla bağlanılacak' ilk uyduyu fırlattı

Starlink ‘telefonla bağlanılacak' ilk uyduyu fırlattı

Starlink, akıllı telefonlara doğrudan hücresel bağlantı sağlayacak ilk uydularını uzaya fırlattı.

Starlink'in internet hizmetlerinden faydalanmak için uydulardan gelen veriyi toplayan bir antene ihtiyaç var. Bu anten, Starlink uydularından gelen veriyi bir modeme aktarıyor. İşte şimdi gönderilen 6 uydu, bu antene duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Cihazlar, doğrudan akıllı telefonlara bağlanabilecek şekilde dizayn edildi. Starlink, akıllı telefonlara doğrudan hücresel bağlantı sağlayacak ilk uydularını uzaya fırlattı. Starlink'in yeni girişimi, dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcılara Starlink anteni almasına gerek kalkmadan hücresel bağlantı sunacak.