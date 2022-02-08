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Star Wars temalı otel yaptılar: Geceliği bin 209 dolar
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08 Şubat 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 15:30:00

Star Wars temalı otel yaptılar: Geceliği bin 209 dolar

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Disney, Star Wars Temalı Galactic Startcruiser otelini çok yakında hizmete açacağını duyurdu.

Disney, Star Wars Temalı Galactic Startcruiser otelini çok yakında hizmete açacağını duyurdu. Bu otelde kalacak hayranlar, çok çok uzak bir galakside sürükleyici bir deneyimle 2 gece geçirecekler. Oteli ziyaret edeceklere Star Wars evreninde 7/24 sürükleyici bir serüvenle, kendi maceralarının kahramanı olacakları kruvazör tarzı bir ortam sunulacak. Bu otelde konaklamak için kişi başı gecelik; bin 209 dolar yani yaklaşık olarak 16.404,56 TL ödenmesi gerekecek.

Etiketler : Star Wars temalı otel Galactic Startcruiser 7/24 sürükleyici
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