Star Wars temalı otel yaptılar: Geceliği bin 209 dolar

Disney, Star Wars Temalı Galactic Startcruiser otelini çok yakında hizmete açacağını duyurdu. Bu otelde kalacak hayranlar, çok çok uzak bir galakside sürükleyici bir deneyimle 2 gece geçirecekler. Oteli ziyaret edeceklere Star Wars evreninde 7/24 sürükleyici bir serüvenle, kendi maceralarının kahramanı olacakları kruvazör tarzı bir ortam sunulacak. Bu otelde konaklamak için kişi başı gecelik; bin 209 dolar yani yaklaşık olarak 16.404,56 TL ödenmesi gerekecek.

