Star Wars temalı otel yaptılar: Geceliği bin 209 dolar
Disney, Star Wars Temalı Galactic Startcruiser otelini çok yakında hizmete açacağını duyurdu.
Disney, Star Wars Temalı Galactic Startcruiser otelini çok yakında hizmete açacağını duyurdu. Bu otelde kalacak hayranlar, çok çok uzak bir galakside sürükleyici bir deneyimle 2 gece geçirecekler. Oteli ziyaret edeceklere Star Wars evreninde 7/24 sürükleyici bir serüvenle, kendi maceralarının kahramanı olacakları kruvazör tarzı bir ortam sunulacak. Bu otelde konaklamak için kişi başı gecelik; bin 209 dolar yani yaklaşık olarak 16.404,56 TL ödenmesi gerekecek.