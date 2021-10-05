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05 Ekim 2021 Salı 14:22:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 15:23:00

SSB Başkanı Demir duyurdu: Son aşamaya geldik

Kaynak: DHA

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) projesi geliştirme faaliyetlerinde en son aşamaya geldiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) projesi geliştirme faaliyetlerinde en son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi' başladı. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek zirvenin açılış programına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MÜSİAD Başkanvekili Gökhan Yetkin, çok sayıda davetli ve savunma sanayi firmalarının temsilcileri katıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, zirveye katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Giderek artan göç dalgaları ve sınırlarımızda ülke güvenliğimizi tehdit eden unsurlar, bu konulara ilişkin güncel çözüm ve teknolojilerin önemini artırmıştır. Son yıllarda başta Suriye sınırı olmak üzere ülkemizin sahip olduğu yaklaşık 3 bin kilometrelik kara sınırı, çeşitli yollarla ihlal edilmektedir. Sınır hattımızın yasa dışı mülteci geçişleri, terörist geçişleri ve kaçakçılık faaliyetine karşı 7/24 gözetlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kesintisiz izleme ve gözetleme yapılabilmesi için modern elektronik algılayıcı sistemleri içeren entegre güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye'nin sınır güvenliğini etkileyen birden fazla faktör var. Sadece kara sınırlarımız değil mavi vatanın da korunması aynı şekilde sınırlarımızın korunması bu anlamda çoklu teknolojik çözümlerin geliştirilmesine ihtiyaç göstermektedir. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bu alanda kullanıcı makamların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

'SGRS PROJESİ EN SON AŞAMADA'

Demir, 2013 ve 2014 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kapsamlı bir çalışmayla sınır güvenliği çözümlerinin neler olabileceğine dair bazı çalışmalar yapıldığını kaydederek, "Bu kapsamlı çalışmada çoklu teknolojik unsurların kullanımının elzem olduğu çok net bir şekilde görülmüştü. O yıllardan bugüne kadar sürekli gelişen teknoloji ve tehditlerin çeşitlenme sebebiyle bunun bir teknolojik yarış olduğunu görmemek mümkün değil. Bugünkü zirvede ilk başlangıç günlerinden bugüne kadar gelinen aşamayı görmek bizim için sevindirici. Sınır Güvenlik Sistemi Projemiz Kayı ile hudut karakollarımızda 7/24 sınır hattının izlenmesi, kontrolü ve verilerin kayıt altına alınmasına yönelik sensör sistemlerinin kurulumu ve entegrasyonu faaliyetlerimiz devam etmekte. Projemiz kapsamında kameralar, kara gözetleme radarları, kablo güdümlü balon sistemi, karadan geniş alan gözetleme sistemi ve fiber optik akustik sensör başta olmak üzere birçok alt sistem entegre olarak kullanılmakta. Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden SGRS Projesi geliştirme faaliyetlerinde de en son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

FİRMALARA TAVSİYE

Demir, geçen ay İstanbul'da Uluslararası Savunma Sanayii fuarının düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu fuar sırasında çok sayıda yabancı katılımcının özellikle sınır güvenliği ve hassas tesis korunması konusunda ihtiyaçlarını belirttiklerini gördük. Burada bu faaliyete katılan bütün şirketlerimize ve çözüm odaklarımıza önemli bir tavsiyem var. Bu konudaki tavsiyemiz; şirketlerimizin bir araya gelmeleri, şu anda başkanlığımız bünyesinde yürütülen bazı projelerde olduğu gibi çeşitli çözümleri entegre şekilde sunabilmeleri ve bu çözümleri bir çatı altında ihraç etmek amaçlı ihtiyaç sahibi ülkelere önermeleridir" ifadelerini kullandı.

Başkan Demir, konuşmasının ardından beraberindeki katılımcılar ile açılan stantları gezdi.

Etiketler : İsmail Demir SGRS projesi Sahil Gözetleme Radar Sistemi
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