Dev şirket hesap verecek

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07 Ağustos 2022 Pazar 10:57:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 10:58:00

Spotify'daki ahlaksızlık için savcılık harekete geçti: Dini değerlere hakaret eden listeler tek tek tespit edildi

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Spotify'daki dini değerlere ve devlet büyüklerine yönelik hakaret içerikli müzik listeleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturmada, Spotify'da hakaret içerikli müzik listeleri tek tek tespit edildi.

İsveç merkezli dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'da yer alan paylaşımlarla ilgili CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Spotify'da hakaret içerikli müzik listeleri tek tek tespit edildi.

Etiketler : Spotify CİMER İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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