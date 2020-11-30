Spotify'a da hikayeler geliyor

Twitter'ın hemen ardından Spotify da paylaşılan fotoğrafların yalnızca 24 saat boyunca gözükmesini sağlayan hikayeler özelliğini denemeye açtı. Bu özelliğe şimdilik yalnızca bazı kullanıcılar erişebiliyor. Fakat bir müzik servis platformuna, bu tarz bir güncellemenin gelmesi kullanıcılar tarafından pek de mantıklı bulunmadı.