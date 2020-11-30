30 Kasım 2020 Pazartesi 11:51:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 07:09:00
Spotify'a da hikayeler geliyor
Instagram ile popüler hale gelen hikayeler uygulamasını geçtiğimiz günlerde Twitter da kullanmaya başlamıştı.
Twitter'ın hemen ardından Spotify da paylaşılan fotoğrafların yalnızca 24 saat boyunca gözükmesini sağlayan hikayeler özelliğini denemeye açtı. Bu özelliğe şimdilik yalnızca bazı kullanıcılar erişebiliyor. Fakat bir müzik servis platformuna, bu tarz bir güncellemenin gelmesi kullanıcılar tarafından pek de mantıklı bulunmadı.