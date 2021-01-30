Spotify sesten analiz yapacak

Firma henüz hayata geçirilip geçirilmeyeceği resmen belli olmayan ama patentini aldığı bu özellikle kullanıcılara daha uygun şarkılar önermeyi hedefliyor.

Spotify'in patent başvurusunda "Bizim gibi uygulamaların kullanıcıya kişiselleştirilmiş medya önerileri yapmasına yarayacak özellikler kullanması sık görülen bir durum" ifadesi yer aldı. Şu anki haliyle bu kişiselleştirilmiş önerileri tam anlamıyla yapamayan ve kullanıcılar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu belirten Spotify'a göre ses tanıma teknolojisi sayesinde kişinin yaşı ve cinsiyetiyle ilgili bilgiler toplanabilir; kişinin konuşmasının 'tonlaması, vurgusu ve ritmi' de 'mutlu mu, sinirli mi yoksa normal mi' olduğuna dair ipucu verebilir.

Spotify bahsettiği 'ruh hali, cinsiyet, yaş ve konuşma tarzı' gibi kategorilerin yalnızca birer örnek olduğunu, başka sınıflandırmaların da kullanılabileceğinin altını çizdi. Ses analiziyle elde edilecek sonuçların, kullanıcının daha önce dinlediği müzik türleri ve arkadaşlarının müzik zevkleriyle birleştirilince çok daha yerinde şarkı önerileri yapılabileceği de vurgulandı.