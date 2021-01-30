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30 Ocak 2021 Cumartesi 00:42:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 11:40:00

Spotify sesten analiz yapacak

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Dünya genelinde 320 milyon kullanıcısı bulunan müzik platformu Spotify yeni patenti sayesinde ses tanıma teknolojisini kullanarak kişinin yaşını, cinsiyetini, ruh halini, hatta o an bulunduğu ortamı öğrenmek için 'gözlem' yapabilecek.

Firma henüz hayata geçirilip geçirilmeyeceği resmen belli olmayan ama patentini aldığı bu özellikle kullanıcılara daha uygun şarkılar önermeyi hedefliyor.

Spotify'in patent başvurusunda "Bizim gibi uygulamaların kullanıcıya kişiselleştirilmiş medya önerileri yapmasına yarayacak özellikler kullanması sık görülen bir durum" ifadesi yer aldı. Şu anki haliyle bu kişiselleştirilmiş önerileri tam anlamıyla yapamayan ve kullanıcılar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu belirten Spotify'a göre ses tanıma teknolojisi sayesinde kişinin yaşı ve cinsiyetiyle ilgili bilgiler toplanabilir; kişinin konuşmasının 'tonlaması, vurgusu ve ritmi' de 'mutlu mu, sinirli mi yoksa normal mi' olduğuna dair ipucu verebilir.

Spotify bahsettiği 'ruh hali, cinsiyet, yaş ve konuşma tarzı' gibi kategorilerin yalnızca birer örnek olduğunu, başka sınıflandırmaların da kullanılabileceğinin altını çizdi. Ses analiziyle elde edilecek sonuçların, kullanıcının daha önce dinlediği müzik türleri ve arkadaşlarının müzik zevkleriyle birleştirilince çok daha yerinde şarkı önerileri yapılabileceği de vurgulandı.

Etiketler : Spotify patent ses teknoloji
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