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24 Ekim 2023 Salı 16:15:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 16:15:00

Sporda yapay zeka uygulamaları ile sensör teknolojileri desteklenecek

Kaynak: AA

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TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüğü "BİGG SPOR Ödülleri Programı" kapsamında sporda yapay zeka, sensör teknolojileri ile artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları geliştiren firmalara destek sağlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde spor ve sporla ilişkili tüm alanlarda yeni bilgi üretilmesi, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi, spor teknolojileri alanında farkındalığın artırılması amaçlarıyla "BİGG SPOR Ödülleri Yarışması" düzenleniyor.

Programla spor teknolojileri alanında yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip ürünler ile özgün, ulusal teknolojik birikime katkı sağlayan alanlarda spor teknolojisi ürünleri ödüllendirilecek ve kamuoyuna tanıtılacak.

Yarışma sürecinde spor teknolojilerindeki gelişmelerin ele alınacağı panel ve yarışmacıların mentor ve yatırımcılarla buluşacağı etkinlikler düzenlenecek. Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucunda belirlenecek en fazla 5 firmaya toplam 4,5 milyon lira para ödülü ve ayrıca BİGG SPOR Ödül Belgesi verilecek.

Program kapsamında, ithal spor malzemelerinin yerlileştirilmesi, spor teknolojilerinde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, sporla ilişkili istatistik ve büyük veri analizi uygulamaları, sporda yapay zeka uygulamaları, sensör teknolojisi, antrenman teknolojileri, bireysel ve takım takip analiz sistemleri alanlarında başvurular kabul edilecek.

BAŞVURULAR AY SONUNA KADAR ALINACAK

Yarışmaya başvurular için son tarih 31 Ekim olarak belirlendi. Ara değerlendirme kasımda, final değerlendirme ve ödül töreni ise aralıkta yapılacak.

"BİGG Spor Ödülleri Yarışması"na, BİGG Girişimcilik Destek Programı veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında destek almış ve söz konusu belirli alanlarda ürün sunan ya da geliştirmekte olan firmalar katılabilecek.

Daha önce BİGG Spor Ödülleri Yarışması'ndan ödül alan ürünler için tekrar başvuru yapılamayacak.

Etiketler : gençlik ve spor bakanlığı tübitak spor yapay zeka teknoloji
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