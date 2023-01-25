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25 Ocak 2023 Çarşamba 07:40:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 07:40:00

Spiegel dergisi, ''Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vereceğini'' iddia etti

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Almanya'nın uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna'ya Leopard tankı vereceği ileri sürüldü.

Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberinde, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı gönderme kararı aldığı iddiası yer aldı.

Haberde, aylar süren tartışmaların ardından Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'ya savaş tankları göndermeye karar verdiği, müttefiklerin de aynı şekilde hareket edeceği öne sürüldü.

Spiegel'in haberinde, Ukrayna'ya en az bir bölük Leopard 2A6 gönderilmesine karar verildiği iddia edildi.

Almanya'nın aralarında Polonya ve İskandinav ülkelerinin de bulunduğu diğer ülkelere de tankların Ukrayna'ya verilmesi için onay vereceği belirtildi.

Etiketler : Spiegel dergisi Almanya İskandinav ülkeleri Polonya
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