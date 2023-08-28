VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Lavrov ile Fidan yakın zamanda görüşecek"
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la stratejik ortaklık anlaşmamız var"
Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 4 gün
Güney Kore, Kuzey'in sınırlarını açma nedeninin ekonomik sorunlar olduğunu ileri sürdü
Irak ile ekonomik ilişkiler yeniden ısınıyor
Danimarka kutsal kitaplara saldırıları "yasal düzenlemeyle" engellemeye hazırlanıyor
28 Ağustos 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 10:45:00

Space X'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından 26 Ağustos'ta uzaya gönderilen 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı.

CNN'in haberine göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) "Crew-7" görevini gerçekleştirecek 4 astronotun yer aldığı "Crew Dragon" kapsülü, 1 gün süren yolculuğun ardından hedefine vardı.

NASA'dan Jasmin Moghbeli'nin liderliğindeki yeni ekipte, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Konstantin Borisov yer aldı.

Daha önce düzenlenen Space X misyonları arasında en karma uluslu ekibin, mart ayından bu yana yaklaşık 190 gündür istasyonda bulunan "Crew-6" astronotlarından görevi devralması 5 gün sürecek.

Astronotların istasyonda geçirdikleri zaman içerisinde, insanlı misyonlarda bakteri ve mantar yayılma riskini, mikroorganizmaların istasyondan vakumla uzaya atılmasını, istasyonda kullanılan suyun geri dönüşümünü iyileştirme yöntemlerini ve astronotların uykudayken beyin dalgalarının düşük yerçekimli ortamda değişimini araştırması planlanıyor.

"Crew Dragon" kapsülü, Space X'in Falcon 9 roketi ile 26 Ağustos'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan yerel saatle 03.27'de fırlatılmıştı.

Etiketler : elon musk space x uluslararası uzay istasyonu astronot
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX