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01 Temmuz 2024 Pazartesi 15:21:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2024 Pazartesi 15:21:00

Sosyal medyanın lider platformu belli oldu! Dünyada Facebook, Türkiye'de ise...

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Sosyal medya kullanımı gün geçtikçe katlanarak artmaya devam ediyor. Öyle ki günümüzde dünyanın yüzde 62'si Facebook, YouTube, İnstagram gibi sosyal medya platformlarından istifade ediyor. Facebook ise 3 milyardan fazla kullanıcısıyla dünyada sosyal medyanın lider platformu olarak dikkatleri çekiyor. Peki Türkiye'nin en çok kullandığı sosyal medya uygulaması hangisi? Detaylar haberimizde…

Sosyal medya platformlarının kullanımı özellikle pandemi akabinde ciddi oranda artış gösterdi. 2024 verilerine göre Facebook'un, dünyada en çok üyesi olan sosyal medya uygulaması olduğu görülüyor. Facebook'un da sahibi olan Meta şirketine ait Instagram ve WhatsApp ise 2 milyar kullanıcıya sahip. Listede ise 3'üncü ve 4'üncü sırada yer alıyor. Peki Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu hangisi?

TÜRKİYE EN FAZLA O UYGULAMAYI KULLANIYOR!

Türkiye'de yaşayan pek çok sosyal medya platformu kullanıcısı Türkiye'nin en çok kullandığı sosyal medya platformunu merak etmişti.

Yayımlanan rapora göre Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformunun YouTube olduğu görülüyor. Türkiye'de 57 milyon 500 bin kullanıcıya sahip olan YouTube, en fazla kullanıcısı olan sosyal medya platformu olarak başı çekiyor.

Etiketler : sosyal medya platform türkiye Youtube
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