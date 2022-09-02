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02 Eylül 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 15:00:00

Sosyal medyada paralı dönem yakın

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Facebook, Instagram ve WhatsApp için bazı paralı özellikler getirilecek. Mark Zuckerberg'in başında olduğu şirket kısa süre önce "New Monetization Experiences" isimli bir departman kurdu. Bu departmanın servisler için ücretli olarak satılacak özellikler hazırlayacağı aktarılıyor. Ücretli servisler için "Premium" paketler çıkarması olası duran Meta, bu konudaki planlarını yıl bitmeden netleştirebilir.

Facebook, Instagram ve WhatsApp için bazı paralı özellikler getirilecek. Mark Zuckerberg'in başında olduğu şirket kısa süre önce "New Monetization Experiences" isimli bir departman kurdu. Bu departmanın servisler için ücretli olarak satılacak özellikler hazırlayacağı aktarılıyor. Ücretli servisler için "Premium" paketler çıkarması olası duran Meta, bu konudaki planlarını yıl bitmeden netleştirebilir.

Facebook, Instagram ve WhatsApp için bazı paralı özellikler getirilecek. Mark Zuckerberg'in başında olduğu şirket kısa süre önce "New Monetization Experiences" isimli bir departman kurdu. Bu departmanın servisler için ücretli olarak satılacak özellikler hazırlayacağı aktarılıyor. Ücretli servisler için "Premium" paketler çıkarması olası duran Meta, bu konudaki planlarını yıl bitmeden netleştirebilir. Facebook, Instagram ve WhatsApp için sunulacak ekstra özellikler için ödeme yapacak çok sayıda kişinin olacağı tahmin ediliyor. Sosyal medya platformları son dönemde farklı paralı paketler duyuruyor. Örneğin bu konuda Telegram Premium sonrasında karşımıza en son Snapchat Plus aboneliği çıkmıştı. Bu paket kullanıcılara test aşamasında olan çıkmamış bazı yeni özelliklere erken erişim imkânı tanıyor. Bazı deneysel özelliklerin önceden denenmesine de imkân tanıyacak paket, uygulama simgesinin değiştirilmesine izin veriyor, hikayeleri kimin tekrardan izlediğini gösteriyor ve sohbet penceresinin üstüne favori arkadaşların "en iyi arkadaş" olarak sabitlenmesinin önünü aralıyor.

Etiketler : Sosyal medyada paralı dönem Facebook Instagram ve WhatsApp Mark Zuckerberg
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