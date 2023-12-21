VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti'de istifa depremi
Kılıçdaroğlu, tazminat ödeyecek... Başkan Erdoğan Gazze'li yetimlere bağışladı
İşgalci İsrail ordusu 55 Filistinliyi öldürdü
600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı
Bir ülke daha ABD'nin Kızıldeniz misyonuna asker gönderecek
İşgalci İsrail Lübnan'a saldırdı
21 Aralık 2023 Perşembe 09:32:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 09:32:00

Sosyal medya platformu X çöktü... Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor

ABONE OL

Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcı, X'e giriş yapmakta sorun yaşıyor.

Eski adı Twitter olan X kullanıcıları, paylaşımları görüntüleyemiyor.

Kullanıcılar, X Pro'da "Gönderiler bekleniyor" yazan bir mesajla ve yükleme sorunlarıyla karşılaşıyor.

Downdetector verilerine göre 47 binden fazla ABD'li kullanıcı X ve X Pro'da erişim sorunlarıyla karşılaştı.

Downdetector, kullanıcılar dahil çeşitli kaynaklardan gelen durum raporlarını toplayarak kesintileri takip ediyor.

"SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:"Twitter'ın bazı servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Süreç Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip ediliyor." dedi.

Etiketler : sosyal medya platformu x twitter çöktü erişim sorunu
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX