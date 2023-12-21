Sosyal medya platformu X çöktü... Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor

Eski adı Twitter olan X kullanıcıları, paylaşımları görüntüleyemiyor.

Kullanıcılar, X Pro'da "Gönderiler bekleniyor" yazan bir mesajla ve yükleme sorunlarıyla karşılaşıyor.

Downdetector verilerine göre 47 binden fazla ABD'li kullanıcı X ve X Pro'da erişim sorunlarıyla karşılaştı.

Downdetector, kullanıcılar dahil çeşitli kaynaklardan gelen durum raporlarını toplayarak kesintileri takip ediyor.

"SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:"Twitter'ın bazı servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Süreç Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip ediliyor." dedi.