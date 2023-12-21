Sosyal medya platformu X çöktü... Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor
Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcı, X'e giriş yapmakta sorun yaşıyor.
Eski adı Twitter olan X kullanıcıları, paylaşımları görüntüleyemiyor.
Kullanıcılar, X Pro'da "Gönderiler bekleniyor" yazan bir mesajla ve yükleme sorunlarıyla karşılaşıyor.
Downdetector verilerine göre 47 binden fazla ABD'li kullanıcı X ve X Pro'da erişim sorunlarıyla karşılaştı.
Downdetector, kullanıcılar dahil çeşitli kaynaklardan gelen durum raporlarını toplayarak kesintileri takip ediyor.
"SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR"
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:"Twitter'ın bazı servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Süreç Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip ediliyor." dedi.