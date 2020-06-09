PlayStation 5'in lansman tarihi belli oldu

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09 Haziran 2020 Salı 11:37:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 11:51:00

Sony PlayStation 5'in lansman tarihini açıkladı

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Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony merakla beklenen PlayStation 5'in (PS5) lansmanın tarihini ve saatini açılladı.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, oyun severleri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Şirket PlayStation 5'in tanıtılacağı tarihi açıkladı.

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi 11 Haziran oldu. Etkinlik Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.

Geçtiğimiz haftalarda yapılması gereken lansmanı erteleyen Sony, yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Şu an, bir kutlama için uygun bir zaman değil; şu anda geride durup duyulması daha önemli olan seslerin işitilmesine izin vermek gerekiyor"

PS5'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak.

Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark. 

SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması, PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.

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