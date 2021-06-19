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19 Haziran 2021 Cumartesi 13:17:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 13:17:00

Son testte yeteneklerini gösterdi... Atmaca füzesiyle Türk donanması çok daha güçlü

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli ürünlerle karşılama yolunda Atmaca gemisavar füzesiyle önemli bir adım daha attı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, su üstü harbinin en önemli silahlarından birisi olan Atmaca füzesi, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak ve milli imkanlarla caydırıcı bir silah geliştirmek amacıyla üretildi.

Atmaca, sınıfındaki en iyi mühimmatlardan biri olarak öne çıkıyor. Kağıt üzerinde 220 kilometre menzile sahip Atmaca, atış testlerinde 250 kilometreye ulaşabildiğini ispatladı.

Veri bağı ile hedef güncelleme, görev iptal kabiliyetine sahip Atmaca'da, atıldıktan sonra hedef değiştirilebiliyor, füze başka bir hedefe yönlendirilebiliyor. Gelişmiş 3 boyutlu rota planlama özelliğine sahip olması dolayısıyla karmaşık, adalardan oluşan bir bölgede adaların üzerinden geçmek, etrafından dolanmak gibi farklı aksiyonlar gerçekleştirilebiliyor.

Farklı platformlardan çoklu hedefte zaman (DToT), aynı platformdan çoklu hedefte zaman (SToT), hedefi ateş altına alma (salvo) yeteneklerine sahip Atmaca, aynı anda birden fazla füzeyi hedefte buluşturabiliyor. Hedefte aynı zamanda buluşmak için Atmaca otonom hız kontrolü gerçekleştirebiliyor.

Milli karşı tedbir algoritmalarına sahip olan Atmaca, elektronik harbe karşı dayanıklı olarak görev yapıyor.

Yüksek hassasiyet, güçlü harp başlığı

Su sathından seyir gibi önemli bir yeteneğe sahip Atmaca, bugüne kadarki birçok uçuşunda 5 metre irtifada seyretti, 3 metrenin altında seyredilen atışlar da gerçekleştirildi. Bu irtifalar uçabilmek hedef tarafından fark edilmemek için önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Yüksek hassasiyetli radar arayıcı başlıkla görev yapan Atmaca'nın hedefi tahrip etmek için ise güçlü bir harp başlığı bulunuyor.

Atmaca ile bugüne kadar 20'den fazla atış yapıldı. Kasım 2016'dan bu yana yapılan testlerde sürekli gelişme kaydedildi. Başlangıçta sadece kontrol algoritmalarına yönelik testler yapıldı. Bunu ANS, GPS, navigasyon algoritmalarının testleri izledi. Sonrasında radar arayıcı başlık döngüye eklenmeye başladı. İlk olarak Kasım 2019'da TCG Kınalıada korvetinden atış yapıldı. En uzun menzil testi Temmuz 2020'de gerçekleştirildi.

Son testte yeteneklerini gösterdi

Harp başlıklı son testle üretim hattı kalifikasyonu atışı yapıldı. TCG Kınalıada'dan, kullanımdan çıkarılan Işın gemisine bir senaryo doğrultusunda atış gerçekleştirildi.

Test senaryosunda yaklaşık 70 kilometre menzildeki hedefe, su sathında hücum düzeyen Atmaca, son safhada sakınma manevrası da yaptı. Veri bağı aktif olarak kullanılırken, hedefe vurup içeri girdikten sonra patlama oldu.

Test, Sinop Test Merkezi'ndeki birçok unsurla takip edildi. Elektro optik sistemler, telemetri sistemi yanında insansız deniz aracı ULAQ üzerinden de görüntü alındı. Bu sayede canlı olarak hedefin durumu takip edildi ve harp başlığının patlama anı güvenli olarak görüntülendi.

Atmaca'nın seri üretim sözleşmesi ise 29 Ekim 2018'de imzalandı. Seri üretimden çıkan 1 numaralı füzenin kullanıldığı testle seri üretim hattı da kalifiye edildi. ROKETSAN, 2021 yılı içinde seri üretimden çıkan Atmaca füzelerini MİLGEM'ler başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemilere kazandıracak.

Etiketler : atmaca savunma füze
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