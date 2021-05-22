Snapchat'ten yeni uygulama

Sosyal medya uygulamaları TikTok'un kısa sürede dünya genelinde popüler olması nedeniyle kullanıcıların etkileşimlerini artırmak için çalışmalara başladı. Snapchat de, kullanıcıların daha fazla etkileşim içerisinde olması için Story Studio uygulamasını duyurdu. Şimdilik sadece iOS cihazlarda kullanılabilen Story Studio uygulamasında diğer kullanıcıların kullandığı efektler de görülebiliyor. Kullanıcılar, Trend sekmesinde yer alan efektleri deneyebiliyor ve proje dosyası olarak kayıt edebiliyor.

