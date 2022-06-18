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18 Haziran 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 16:00:00

Snapchat'e 'Ücretli Abonelik' dönemi

ABONE OL

'Snapchat Plus' üyesi olan kullanıcılar, profillerinde abonelik hizmetinden faydalandıklarını gösteren yıldız şeklinde bir rozete kavuşacaklar.

'Snapchat Plus' üyesi olan kullanıcılar, profillerinde abonelik hizmetinden faydalandıklarını gösteren yıldız şeklinde bir rozete kavuşacaklar. Bu rozetin yanı sıra 'Bir arkadaşı 'bir numaralı en iyi arkadaş' olarak sabitleme, özel Snapchat ikonlarına erişim, arkadaşlarınızın son 24 saatte bulunduğu konumları görebilme' özelliklerine kavuşacak. Bunun için ayda 4,59 euro ödemeleri gerekecek.

Etiketler : Snapchat Abonelik Snapchat Plus
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