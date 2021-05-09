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09 Mayıs 2021 Pazar 10:20:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 10:20:00

Sızıntılar ortaya çıktı: iPhone 13 seri üretime başlıyor!

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Dünyanın en çok tercih edilen telefon markası Apple'in geliştirdiği iPhone 13 ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı. iPhone 12 modeli ile akıllı telefon piyasasında önemli bir yol kateden Apple yaz aylarında tanıtılması beklenen iPhone 13'ün seri üretimine hazırlanıyor.

Apple tarafından geliştirilen iOS işletim sistemini kullanan iPhone 13 ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı. Son olarak iPhone 12 ile büyük bir satış geliri elde eden Apple yeni modeliyle 2021 yılına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Teknoloji severlerin yakın takibe aldığı iPhone 13 seri üretime başlıyor.

Donanımhaber'in aktardığı habere göre; Çinli kaynaklar Foxconn'un yakında iPhone 13 akıllı telefonların seri üretimine başlayacağını bildirdi. Bu önemli bilgi, çalışanlar için ikramiyelerde yapılan artışa dayandırılıyor.

Foxconn'un iPhone üreten Zhengzhou fabrikası için işe alım ilanı şu bilgileri içeriyor: Çalışanlar üretim hattında 90 gün çalışırsa 1.165 dolar bonus alacaklar. Kaynak, bonusun büyüklüğünün kısa bir süre içinde dördüncü kez arttığını belirtiyor. Mart ayı sonunda bu miktar sadece 545 dolardı. 15 Nisan'da bonus 930 dolara, 26 Nisan'dan ise 1.010 dolara çıktı.

İçeriden bilgi sızdıran kaynaklar, Foxconn çalışanları için ikramiyelerdeki artışın, yeni nesil iPhone akıllı telefonlarının seri üretimine yönelik hazırlığın doğrudan bir göstergesi olduğundan kesinlikle eminler. iPhone 13'ün tanıtımının bu yıl Eylül ayında yapılması bekleniyor. Cihazın teknik özellikeri arasında, Apple A15 yonga seti, 120 Hz Samsung AMOLED ekran, 8 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama birimi yer alıyor.

Etiketler : apple iphone iphone 13 sızıntı
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