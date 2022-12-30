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30 Aralık 2022 Cuma 21:42:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 21:42:00

SİPER'den yeni yıl hediyesi: 100 kilometre menzili aştı

Kaynak: TRT Haber

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SSB Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER ile ilgili bir video paylaştı.

Demir, kilit önemdeki SİPER Ürün-1 sisteminden güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefin başarıyla vurulduğunu duyurdu.

İsmail Demir, paylaşımında, "Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi!" sözlerine de yer verdi.

Etiketler : İsmail Demir Savunma Sanayii Başkanlığı SSB
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