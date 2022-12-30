SİPER'den yeni yıl hediyesi: 100 kilometre menzili aştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER ile ilgili bir video paylaştı.

Demir, kilit önemdeki SİPER Ürün-1 sisteminden güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefin başarıyla vurulduğunu duyurdu.

İsmail Demir, paylaşımında, "Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi!" sözlerine de yer verdi.