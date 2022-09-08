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"SİPER Hava Savunma Sistemi" envantere giriyor!
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08 Eylül 2022 Perşembe 08:19:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 08:19:00

"SİPER Hava Savunma Sistemi" envantere giriyor! Tarih verildi: Bunu yapabilen dünyada çok az sayıda ülke var!

Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "SİPER Hava Savunma Sistemi"nin birkaç ay içerisinde envantere gireceğinin müjdesini verdi.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "SİPER Hava Savunma Sistemi"nin birkaç ay içerisinde envantere gireceğinin müjdesini verdi.

Polonya'nın Kielce şehrinde düzenlenen MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, devam ediyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, MSPO Fuarı esnasında, milli imkanlarla geliştirilen SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi (UMHSFS) hakkında SavunmaSanayiST.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Murat İkinci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SİPER'in, çok yakın bir zamanda başarılı bir atışını gerçekleştirdik. SİPER'in, 100 kilometrelik versiyonu olan Blok I'in 2023 yılı başında envantere kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu konuda, ASELSAN ve TÜBİTAK-SAGE ile Roketsan arasında çok güzel bir iş birlikteliği var. Bu iş birliğinin modelini farklı noktalara da taşımak, bu konudaki çalışmaları hızlandırmak açısından da önemli bir katma değer sağlar diye düşünüyorum.

SİPER'in başarılı atışının, şu anlamı var: Yüksek irtifa ve uzun mesafeli bir hava savunma sistemini, Türkiye'nin kendi olanaklarıyla geliştirebileceğini kanıtlamış olduk. Bu başarı, bunu gösteriyor. Daha sonraki aşamalarda da katmanlı hava savunma içerisinde; SUNGUR'dan başlayan ve HİSAR-A+, HİSAR-O+ ile HİSAR-RF'le devam eden ve SİPER ile de taçlandırdığımız katmanlı hava savunma ağını, Türkiye kendi imkanlarıyla geliştirmiş olacak"

YURTDIŞINDAN SİPER TALEBİ

Bunu yapabilen ülke sayısı, Dünya'da çok fazla değil. SİPER'in, ihracat potansiyeli çok yüksek çünkü özellikle hava savunma sistemlerine yönelik ilgi, Dünya genelindeki çatışmacı ortama bağlı olarak artıyor. SİPER'in ilk atışından sonra bize çok ciddi anlamda talep gelmeye başladı. Bu da aslında SİPER'in başarılı bir versiyonunun sahaya indirildikten sonra çok başarılı bir şekilde ticari potansiyelinin artacağının göstergesi.

Bizler tabii ki öncelikli olarak, kendi ülkemizin hava savunma alanındaki eksikliklerini tamamlamak ve milli sistemlerle kapasitemizi çok üst noktalara taşıma hedefindeyiz. Bundan sonraki hedefimiz ise150 kilometreye kadar etkili olacak SİPER Blok-II'yi de hızlı bir şekilde sahaya inmesini sağlayacak tedbirlerin alınması olacak.

Etiketler : Roketsa SİPER Blok-II İSAR-O+ ile HİSAR-RF
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