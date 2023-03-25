Sınıfının en iyisi ZAHA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi

Havuzlu çıkarma gemisinde konuşlanmış birliklerin, zor deniz koşullarında sahile ve karadaki hedeflere güvenle intikalini sağlamak üzere üretilecek araçlar için FNSS Savunma Sistemleri görevlendirildi.

Proje kapsamında toplam 27 araç kullanıma sunulması öngörülüyor. Bunların 23'ü personel, 2'si komuta ve 2'si de kurtarma araçlarından oluşacak. Araçlar, "yurt içi geliştirme" modeline uygun olarak tamamıyla FNSS imkan ve kabiliyetleri ile üretilecek.

Teknik özellikleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca tanımlanan harekat konsepti ve görev ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen ZAHA'lar, taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyeleri, karada ve suda sağlanacak performans kriterleri açısından benzerlerinden üstün özellikler taşıyor.

Zırhlı amfibi hücum araçları, çıkarma operasyonlarında hem birliklerin kıyıya güvenli şekilde çıkartılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra bir zırhlı muharebe aracı ya da zırhlı personel taşıyıcı gibi görev yapabiliyor.

Harekatın çıkarma safhasında araçlar, kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve aradaki birkaç kilometrelik mesafeyi, yüksek süratle kat ederek, birliklerin, koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. Karada ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor.

Zırhlı amfibi hücum araçlarının, görev tanımlarının gereğince çift doğalı araçlar olarak hem denizde hem de karada üstün performans göstermeleri gerekiyor. Dünyada çok az sayıda ülke, bu tür araçları envanterinde bulunduruyor. NATO ve müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten FNSS dışında tek bir firma bulunuyor.

FNSS, ZAHA ile ilgilenen birçok ülke ile ihracata yönelik görüşmeler de yürütüyor. Şirketin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine de başladığı ZAHA, Kasım 2022'de Endonezya'da düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022 Fuarı'nda ilk kez yurt dışında sergilendi.

ZAHA Projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS arasında Mart 2017'de imzalanan sözleşmeyle başlatılmıştı.