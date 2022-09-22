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Silahlı insansız deniz aracı Sancar, ilk kez vitrine çıktı
22 Eylül 2022 Perşembe 12:59:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 12:59:00

Silahlı insansız deniz aracı Sancar, ilk kez vitrine çıktı

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayisi bünyesinde HAVELSAN ve Yonca-Onuk iş birliğiyle geliştirilen Sancar silahlı insansız deniz aracı (SİDA), ilk kez Güney Afrika'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda görücüye çıktı.

Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022, Türk savunma sanayisi firmalarının da katılımıyla sürüyor. HAVELSAN, fuarda askeri ve sivil alandaki farklı ihtiyaçlara yanıt veren çözümlerinden örnekler sergiliyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine, fuarda 20'den fazla Türk firması yer aldığını, kendilerinin de ilk kez bu bölgede fuara katıldıklarını söyledi.

Etkinliğe yoğun ilgi olduğuna işaret eden Nacar, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Afrika kıtasına açılan kapı, ticari merkez olması dolayısıyla birçok bölge ülkesinden ziyaretçi bulunduğunu ve çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Nacar, HAVELSAN olarak 2020'den beri Afrika'da iş geliştirme çalışması yaptıklarını belirterek, Batı ve Orta Afrika'da ülke temsilcileri vasıtasıyla işler takip ettiklerini dile getirdi. Fuarda hem o müşterilerle görüşme fırsatı elde ettiklerini hem de Afrika'da iş yapan diğer firmaları tanıma fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Nacar, Afrika pazarının büyük olduğunu ve savunmanın yanı sıra sınır ve şehir güvenliğine yönelik ihtiyaçlar bulunduğunu anlattı. Nacar, "Burada görece bütçesi az olan, ekonomik durumu iyi olmayan ülkeler de olduğunu biliyoruz. Bunun için de gerek devletler arası savunma sanayisi iş birliği protokolleri gerekse farklı finansman modelleriyle bu bölgede iş yapabileceğimizi, potansiyel olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. İş geliştirme emek gerektiriyor. Bölgedeki çalışmalara 2 yıldır başladık." dedi.

Çok yakında ilk ürünler sahada

Fuarda komuta kontrol ve savaş yönetim sistemi, insansız otonom sistemler alanındaki çalışmalardan örneklere yer verdiklerini ifade eden Nacar, şöyle konuştu:

"Otonom sistemlere üçüncü elemanımızı da ekledik ve üçlüyü tamamladık. Daha önceki fuarlarda hep insansız bulut altı hava aracı, insansız kara aracı diyorduk, bu fuarda ilk defa insansız su üstü deniz aracını da sergileme fırsatı bulduk. Artık bunların sürü zekasıyla ortak müşterek harekat yapacağı hibrit modellere yönelik yazılım yoğun, yapay zeka destekli bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda yakın zamanda da insansız hava ve kara aracı başta olmak üzere ürünlerimiz sahada olacak. Afrika'da deniz araçlarına da ilginin yoğun olduğunu biliyoruz. İnsansız otonom deniz aracının burada da bir pazar bulacağını umut ediyoruz."

Nacar, insansız sistemlerin envantere girişine ilişkin takvimin netleşip netleşmediğine ilişkin de "Netleşen durumlar var. Zaten sahada uzunca bir süredir test yapılıyor ve artık kararlar da verilmeye başlandı. Çok yakın zamanda, yıl sonuna kadar diyebilirim, sahada ilk ürünleri görebileceğiz. Bunlar kullanıldıkça, ihtiyaçlar daha net ortaya çıktıkça hem güncellenecek hem de daha fazla sayıda platformu sahaya verme imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Nacar, fuarda ayrıca akıllı şehirlere yönelik video analitik yönetim ürünleri, IOT yönetim ürünü, iş yönetim sistemi Kovan'ı da tanıttıklarını bildirdi. Kovan'ın yıl sonuna kadar birkaç kuruluşta kullanılmaya başlanacağı bilgisini veren Nacar, 2023'ü bu alanda atılım yılı olarak gördüklerini kaydetti.

Etiketler : Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD Mehmet Akif Nacar Kovan
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