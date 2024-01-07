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07 Ocak 2024 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 10:30:00

Silahlı dron SONGAR yeni ateş gücüne kavuştu

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayisi bünyesinde hayata geçirilen iş birliği ile silahlı dron SONGAR'a yeni ateş gücü desteği kazandırıldı.

Elektro optik görüş ve sınır güvenliği sistemleri, askeri araç elektroniği çözümleri ve döner kanatlı insansız sistemler üreten Asisguard ile namlulu silah sistemleri konusundaki çözümleriyle dikkati çeken Repkon Savunma Sistemleri, 2022 yılındaki SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda imzaladıkları iş birliği protokolü doğrultusunda başarılı bir entegrasyon çalışmasını hayata geçirdi.

Böylece güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan iki ürünün birlikte kullanılabilmesinin önü açıldı. Bu kapsamda, Asisguard tarafından geliştirilen silahlı dron SONGAR'a, Repkon Savunma Sistemlerinin RDS40-MGL isimli 6'lı tamburalı bombaatarın entegrasyonuna yönelik bir dizi çalışma yapıldı. Çalışmalar sonunda sahaya çıkan SONGAR, 6'lı tamburalı bombaatar ile başarılı bir atış testi gerçekleştirdi.

Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, SONGAR'ı güvenlik güçlerinin kullanımına verdikten sonra farklı mühimmat ve faydalı yüklerin drona kazandırılması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu çalışmaları müşteri talepleri doğrultusunda yürüttüklerini dile getiren Düzgün, SONGAR'ın son olarak 6'lı tamburalı bombaatar entegrasyonu ile daha fazla atış yapma ve hedefini daha etkili vurabilme kabiliyeti kazandığını vurguladı. Düzgün, "Farklı faydalı yüklerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yine sahadan gelen müşteri taleplerine göre gece operasyonunu desteklemek için 2 eksen gimbal tasarımımız sürüyor. Bu sayede gece görüş kabiliyetiyle operasyon gerçekleştirebileceğiz." dedi.

Repkon Savunma Sistemleri İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Direktörü Uğur Cem Gürpınar da muadilleri arasında sınıfının en hafifi olan ve çelik malzemeden mamül flowforming metodu ile yivsetli olarak üretilen namluya sahip 6'lı tamburalı bombaatara yeni bir kullanım konsepti kazandırdıklarını söyledi.

Gürpınar, 2024 yılı içerisinde hem 40 milimetre otomatik hem de 6'lı tamburalı bombaatarın yurt içinde ve dışında birçok hava, kara ve deniz platformunda görüleceğini kaydetti.

Etiketler : savunma sanayisi dron songar
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