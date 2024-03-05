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Şifrelere tek tuşla paylaşım
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05 Mart 2024 Salı 07:54:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 07:54:00

Şifrelere tek tuşla paylaşım

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Google Şifre Yöneticisi'ne şifre paylaşma özelliği geliyor.

Google Şifre Yöneticisi'ne gelecek olan şifre paylaşma özelliği sayesinde Google hesabınızda kayıtlı olan şifreleri, tek bir tuşla kolaylıkla paylaşabileceksiniz. Şifreleri yalnızca Google aile grubunuzdaki kişilerle paylaşabilirsiniz. Özellik kullanıma sunulduğunda Google Şifre Yöneticisi'nde düzenle ve sil butonlarının yanında bir de paylaş butonu göreceksiniz. Sonrasında giriş bilgilerini gerçekten onaylayıp onaylamadığınız sorulacak ve paylaş derseniz giriş bilgileri paylaşılmış olacak.

Etiketler : google hesabı google şifre yöneticisi şifre paylaşma
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