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19 Haziran 2024 Çarşamba 07:18:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 07:18:00

Siber güvenlik uzmanları kampta yetişiyor

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Türk Telekom'un siber güvenlik alanındaki insan ihtiyacını karşılamak için düzenlediği Siber Güvenlik Kampı'nın, 5. dönem başvuruları başladı.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, siber güvenlik uzmanı yetiştirmeye yönelik her yıl düzenlediği Siber Güvenlik Kampı için bu yıl da başvuru sürecini başlattı. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen genç yetenekler için 2020'den bu yana Siber Güvenlik Kampı gerçekleştiren Türk Telekom, gençlere dijital dünyanın geleceğini güvenle şekillendirme imkânı sunuyor. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, bu yıl 12-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında online ve yüz yüze eğitimlerle gerçekleştirilecek. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları 30 Haziran 2024'e kadar devam edecek.

YAŞAYAN BİR ÜNİVERSİTE

Yaratıcılığa, öğrenmeye ve kalıpların dışında düşünmeye teşvik eden içeriklere odaklanan Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı'nda katılımcılar, 10 gün boyunca online ve yüz yüze olacak şekilde; teknik ve uygulamalı eğitimlerle birlikte, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyecek eğitimler alacak. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan, "Dijital geleceğin mimarı olan Türk Telekom'u 'yaşayan bir üniversite' olarak konumlandırıyor, eğitim ve kariyer programlarımız ile gençlere dijital geleceğin inşasında rol alma imkânı sunuyoruz. Alanında uzman çalışanlarımızı, gençlerle bir araya getirerek teknoloji birikimimizi aktarıyor, alanında yetişmiş insan kaynağı oluşmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

Etiketler : türk telekom hüseyin aslan siber güvenlik siber güvenlik kampı
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