Siber Güvenlik Haftası yarın başlıyor

Kümelenmeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek etkinlik çevrim içi ortamda düzenlenecek.

İlk gün ortaokul öğrencilerine yönelik CTF Bayrağı Yakala yarışması ile başlayacak etkinlik, 29 Kasım salı günü çevrim içi ortamda devam edecek.

Etkinlik kapsamında, siber güvenlik alanında birçok çevrim içi etkinlik meraklılarını bekliyor.

Çarşamba günü ise ATO Congresium'da Uluslararası Siber Savaş Konferansı başlayacak. Konferansta, 3 gün boyunca Türk ve yabancı, alanında söz sahibi uzmanların katılacağı çeşitli paneller ve konuşmalar gerçekleştirilecek.

Etkinliğin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapması, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un da etkinlikte yer almaları bekleniyor.