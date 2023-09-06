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06 Eylül 2023 Çarşamba 07:17:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 07:17:00

Shorts YouTube'un sonu olabilir

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Bazı üst düzey YouTube yöneticilerine göre Shorts videolar, platformu büyük bir mali krizin içine sokabilir.

Bazı üst düzey YouTube yöneticilerine göre Shorts videolar, platformu büyük bir mali krizin içine sokabilir. Financial Times'a konuşan bir üst düzey YouTube yöneticisi, Shorts videoların YouTube'un en büyük gelir kaynağı olan reklamlara sekte vurduğunu söyledi. Üstelik şirketin üst düzey yönetim kadrolarında olan pek çok kişi böyle düşünüyor. Hatta YouTube çalışanlarına göre YouTube, TikTok'a rakip olmak için kullanıma sunduğu Shorts özelliği nedeniyle büyük bir mali krizin içine girebilir.

Etiketler : youtube seo shorts video mali kriz Shorts videolar
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