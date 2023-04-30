Sesli mesajı okuyacağız

WhatsApp sesli mesajları, özellikle mesaj yazamayacağımız durumlarda imdadımıza yetişiyor. Ancak bir de işin başka bir boyutu var. Karşı taraftan gelen sesli mesajları her zaman o an dinleme imkanı bulamıyoruz. WhatsApp'ın yeni özelliğine göre artık sesli mesaj içeriklerini metin halinde de göreceğiz.

