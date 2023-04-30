Sesli mesajı okuyacağız
WhatsApp'ın yeni özelliğine göre artık sesli mesaj içeriklerini metin halinde de göreceğiz.
WhatsApp sesli mesajları, özellikle mesaj yazamayacağımız durumlarda imdadımıza yetişiyor. Ancak bir de işin başka bir boyutu var. Karşı taraftan gelen sesli mesajları her zaman o an dinleme imkanı bulamıyoruz. WhatsApp'ın yeni özelliğine göre artık sesli mesaj içeriklerini metin halinde de göreceğiz.
- Sesli mesajı okuyacağız
- TEKNOFEST İstanbul'u 3 günde 1 milyona yakın kişi ziyaret etti
- Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır
- İskenderunlu depremzede öğrenciler 'Zelzele' ile hasarı anlık tespit edecek
- İskenderunlu depremzede öğrenciler "Zelzele" ile hasarı anlık tespit edecek
- Bakan Varank Türkiye'nin ilk uzay yolcuları ile bir araya geldi