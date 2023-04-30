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30 Nisan 2023 Pazar 16:14:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 16:14:00

Sesli mesajı okuyacağız

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WhatsApp'ın yeni özelliğine göre artık sesli mesaj içeriklerini metin halinde de göreceğiz.

WhatsApp sesli mesajları, özellikle mesaj yazamayacağımız durumlarda imdadımıza yetişiyor. Ancak bir de işin başka bir boyutu var. Karşı taraftan gelen sesli mesajları her zaman o an dinleme imkanı bulamıyoruz. WhatsApp'ın yeni özelliğine göre artık sesli mesaj içeriklerini metin halinde de göreceğiz.

Etiketler : whatsapp sesli mesaj teknoloji
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