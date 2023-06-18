Ses klonlama dönemi başladı

Meta, yapay zekâ ile konuşmalar üretmenizi sağlayan yeni "Voicebox" yapay zekâsını duyurdu. Voicebox, sesinizi klonlamanızı, bu ses ile yazdığınız metni seslendirmenizi sağlıyor. Asıl olay, metnin seslendirilmesinin tıpkı bir insan gibi yapılmasında yatıyor. Meta'nın "konuşmada üretken yapay zekâlar için çığır açan buluş" olarak paylaştığı Voicebox, sadece ses taklit etme ve yazılanı okumak gibi fonksiyonlara sahip olmayacak. Yapay zekâ, bundan farklı dillerde konuşmanızı sağlamak dahil çok daha fazlasını yapacak.

