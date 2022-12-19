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19 Aralık 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 08:00:00

Seri üretim için tarih verildi

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Başkan Erdoğan, Mardin'de “Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı” programı kapsamında vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, vatandaşların kendisine yönelttiği soruları cevapladı. Bir gencin Kızılelma ile ilgili soruna yönelik Başkan Erdoğan, "İnşallah Kızılelma 2024, 2025 gibi seri üretimde bir yere oturacak." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın uçuş görüntülerini yayınlamıştı. Gururlandıran bu paylaşım sonrasında hem Türkiye'de hem de dünyada gündem Kızılelma olmuştu. Başkan Erdoğan'ın Mardin'de vatandaşlarla buluşmasında da bir genç, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu hatırlattı. Erdoğan, gencin sorusuna, "Kızılelma ayrı, farklı bir şey. İnşallah Kızılelma 2024, 2025 gibi seri üretimde bir yere oturacak." şeklinde cevap verdi.

Bir vatandaş ise Türkiye'nin savunma sanayiinde başarısına dikkat çekerek, Yunan medyasının Türkiye'deki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiği ifade etti ve "Sizce oluşan teknolojik gelişmelerden korkuyorlar mı? sorusunu Başkan Erdoğan'a yöneltti.

Başkan Erdoğan'ın bu soruya cevabı ise şu şekilde oldu:

"Korkuyorlar tabii. Bize ne dediler? Çılgın Türkler. Ne dediler? Çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de Tayfun Füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı, 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. Şimdi tabii bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkiler de gerekeni yaptı. Yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep 'it dalaşı' derlerdi. Arkadaşlara dedim ki bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız."

Etiketler : Selçuk Bayraktar Tayfun Füzesi Çılgın Türkler
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