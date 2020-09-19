Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'e başvuru rekoru kırıldı

Bu yıl Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST 2020 kapsamında Alleben Göleti’nde İHA yarışmaları düzenlendi. 101 takımın katıldığı yarışmayı izlemek için kente gelen Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar, yarışmaya katılan takımları ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldı. Kacır ve Bayraktar’a Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti. Yarışmacı takımları ziyaretlerin ardından konuşan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in 3 yıldır başarılı bir şekilde düzenlendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"100 binin üzerinde başvuruyla bir dünya rekoruna daha imza attık. Benim için kişisel olarak da TEKNOFEST ile çok duygusal bir anım var. 2000'li yıllara döndüğümüze, bizler de sizler gibi böyle ufak sayılabilecek insansız hava araçları üretiyorduk. Ve geçen 16 yılda ülkemiz dünyada hatırı sayılır bir noktaya geldi bu teknolojiyle. İnşallah sizler bu bayrağı çok daha öteye, çok daha yükseğe çekeceksiniz. Bu yıl burada 32 ilimizden yarışan takımlarımız var. Diğer yarışmalara baktığımız zaman 81 ilimizden hatta dünyadan ciddi bir katılım oldu. İnşallah bu gelecek günlerin ülkemizin yüksek teknoloji serüveni açısından çok parlak bir geleceğine işarettir."

'PEK ÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEKLER'

Bakan Yardımcısı Kacır ise tüm takımlara başarı dileklerinde bulunarak, "Belki ilk roketini yapanlar, ilk insansız hava aracını yapanlar TEKNOFEST vesilesiyle ilk kez bir teknoloji takımında yer alıp, bir tarih sınırı içerisinde bir projeye imza atma deneyimi elde eden gençlerimiz bundan böyle hayatlarında Türkiye'miz adına pek çok projeyi hayata geçirebileceklerine inanıyor. Bu özgüveni kazanıyor olacaklar. Ben bu özgüvenle birlikte Türkiye'nin geleceğe, Cumhuriyeti'mizin 100’üncü yılına 2023, 2053'e ve 2071'e gençlerimizle birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Savunma sanayinde nasıl başardıysa Türkiye, nasıl neye ihtiyaç duyuyorsa kendisi üretebilen bir ülke olabildiyse, sağlıkta, tarım teknolojilerinde, ulaştırma, enerji teknolojilerinde de aynısını yapacağız. İnşallah Türkiye'yi aydınlık geleceğe 2023 hedeflerimize hep birlikte taşıyor olacağız'' dedi.